Montella: “Balotelli? Il merito è suo. So quanto tenesse alla Nazionale” (Di martedì 25 gennaio 2022) Vincenzo Montella ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico dell’Adana Demirspor ha aiutato Mario Balotelli a ritrovare la Nazionale. Queste le parole dell’Aeroplanino: “Il merito è soprattutto suo. Ma questa è solo una tappa verso il suo vero obiettivo: andare ai Mondiali, magari aiutando la Nazionale a qualificarsi. Ma un passo alla volta. È già una grande soddisfazione che lui sia rientrato nel giro. Quando ho saputo della convocazione non dico che ho provato la stessa gioia di quando chiamavano me da giocatore. So quanto Mario ci tenesse. Quando dissi che era ‘fissato’ non scherzavo. Abbiamo fatto un bel lavoro per riportare Mario a degli standard fisici importanti. A fine dicembre l’obiettivo è stato quasi raggiunto ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Vincenzoha parlatoGazzetta dello Sport. Il tecnico dell’Adana Demirspor ha aiutato Marioa ritrovare la. Queste le parole dell’Aeroplanino: “Ilè soprattutto suo. Ma questa è solo una tappa verso il suo vero obiettivo: andare ai Mondiali, magari aiutando laa qualificarsi. Ma un passovolta. È già una grande soddisfazione che lui sia rientrato nel giro. Quando ho saputo della convocazione non dico che ho provato la stessa gioia di quando chiamavano me da giocatore. SoMario ci. Quando dissi che era ‘fissato’ non scherzavo. Abbiamo fatto un bel lavoro per riportare Mario a degli standard fisici importanti. A fine dicembre l’obiettivo è stato quasi raggiunto ...

Advertising

gilnar76 : Balotelli in Nazionale, Montella svela: «Vuole aiutare l’Italia per i Mondiali» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - sportface2016 : #Montella: '#Balotelli? Il merito è suo. So quanto tenesse alla Nazionale' - junews24com : Balotelli in Nazionale, Montella svela: «Vuole aiutare l'Italia per i Mondiali» - - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Nazionale. Montella 'Vero obiettivo Balotelli sono i Mondiali' - cn1926it : #Montella: “Felice per #Balotelli in #Nazionale. Mario ha una qualità come pochi” -