Migranti | barcone con 280 persone arrivato a Lampedusa nella notte | a bordo sette morti

(Di martedì 25 gennaio 2022) Alle 3.30 circa di questasono sbarcati a280, tra questicadaveri, come informano le agenzie.la capitaneria di porto ha condotto al molo Favaloro dell’isola siciliana gli uomini e le donne, mentre l’imbarcazione su cui viaggiavano è stata lasciata alla deriva. Tre deicadaveri sono stati trovati adel, intercettato a 24 miglia a sud delle coste dell’isola dai militari della Guardia di finanza e della capitaneria di porto. Altri quattro, invece, apparsi ai soccorritori già in condizioni disperate, sonoprima di arrivare sull’isola adelle unità della Guardia costiera. I medici adelle motovedette fanno ...

Al termine delle complesse operazioni di trasbordo sulle motovedette deivivi e morti, ilè stato abbandonato in mare. I 280 naufraghi, e i corpi di altri sette, sono arrivati nella ......alle 3.30 le motovedette della Capitaneria di porto hanno condotto al molo Favaloro 280di ... Secondo le prime informazioni, tre sono stati trovati senza vita a bordo delintercettato a ...Tre migranti erano già morti a bordo, altri quattro versavano in condizioni disperate e non ce l’hanno fatta poco prima di arrivare sulla terraferma. Un barcone con 280 persone provenienti prevalentem ...Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. Nell’isola del Canale di Sicilia è arrivato un barcone con a bordo 280 persone e anche tre corpi senza vita. L’imbarcazione è stata avvistata dalle motovedette e ...