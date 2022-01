Mauro Corona, sconvolgente in aula a Montecitorio: "Chi mi ha votato per il Quirinale" (Di martedì 25 gennaio 2022) "Dei nomi proposti dal centrodestra mi piacciono Carlo Nordio e Letizia Moratti". In collegamento con Bianca Berlinguer a CartaBianca su Rai3, Mauro Corona dice la sua sulla seconda giornata di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica. Lo stallo politico sul Quirinale prosegue. A Montecitorio sono state 527 le schede bianche, mentre fuori dalla Camera centrodestra e centrosinistra si sono sfidati a suon di "rose" di candidati. Salvini, Melni e Tajani hanno proposto Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Enrico Letta, Speranza e Conte li hanno respinti con garbo, proponendo invece un tavolo a oltranza tra leader: "Ci rinchiudiamo a pane e acqua finché non troviamo una soluzione", ha detto il segretario Pd Letta. Dalla Lega, hanno risposto rimarcando la loro differenza con chi "dice no ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) "Dei nomi proposti dal centrodestra mi piacciono Carlo Nordio e Letizia Moratti". In collegamento con Bianca Berlinguer a CartaBianca su Rai3,dice la sua sulla seconda giornata di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica. Lo stallo politico sulprosegue. Asono state 527 le schede bianche, mentre fuori dalla Camera centrodestra e centrosinistra si sono sfidati a suon di "rose" di candidati. Salvini, Melni e Tajani hanno proposto Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Enrico Letta, Speranza e Conte li hanno respinti con garbo, proponendo invece un tavolo a oltranza tra leader: "Ci rinchiudiamo a pane e acqua finché non troviamo una soluzione", ha detto il segretario Pd Letta. Dalla Lega, hanno risposto rimarcando la loro differenza con chi "dice no ...

Advertising

Giulia48113895 : RT @aforista_l: A voi che avete votato Amadeus, Mauro Corona e Bruno Vespa credendo di fare i simpatici vorrei dire che no, non lo siete af… - Paola_14_21 : RT @aforista_l: A voi che avete votato Amadeus, Mauro Corona e Bruno Vespa credendo di fare i simpatici vorrei dire che no, non lo siete af… - 28cris8 : RT @aforista_l: A voi che avete votato Amadeus, Mauro Corona e Bruno Vespa credendo di fare i simpatici vorrei dire che no, non lo siete af… - RenatoBerganti5 : RT @RenatoBerganti5: @repubblica Caro Enrico Letta, ascoltami te li do io due Assi da novanta. Mauro Corona o Eva Henger Si fa un figurone… - RenatoBerganti5 : @repubblica Caro Enrico Letta, ascoltami te li do io due Assi da novanta. Mauro Corona o Eva Henger Si fa un figurone unico. -