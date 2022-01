LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 6-4 4-6 3-6 1-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: iniziata la frazione decisiva (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 E arriva il doppio fallo! Tre palle break Nadal! 0-30 Il dritto del canadese torna ballerino: altro errore. 0-15 Dritto di Shapovalov che va lunghissimo. GAME Nadal, 1-0! Si salva il maiorchino dopo una volée mediocre, Shapovalov va con il lungolinea ma Rafa è veloce a riprendere il campo e a parare il colpo. AD-40 Lunga la risposta di Shapovalov. 40-40 Arriva l’ace di Nadal a salvare la situazione. 30-40 E arriva ancora un doppio fallo! Palla break! 30-30 Gran dritto di Shapovalov, che trova un angolo assai stretto. 30-15 Doppio fallo di Nadal, addirittura dieci: tantissimi per uno come lui. 30-0 E ora c’è l’ace per il maiorchino. 15-0 Prima vincente di ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 E arriva il doppio fallo! Tre palle break! 0-30 Il dritto del canadese torna ballerino: altro errore. 0-15 Dritto diche va lunghissimo. GAME, 1-0! Si salva il maiorchino dopo una volée mediocre,va con il lungolinea ma Rafa è veloce a riprendere il campo e a parare il colpo. AD-40 Lunga la risposta di. 40-40 Arriva l’ace dia salvare la situazione. 30-40 E arriva ancora un doppio fallo! Palla break! 30-30 Gran dritto di, che trova un angolo assai stretto. 30-15 Doppio fallo di, addirittura dieci: tantissimi per uno come lui. 30-0 E ora c’è l’ace per il maiorchino. 15-0 Prima vincente di ...

Advertising

Ubitennis : Australian Open, Day 9 LIVE: Keys prima semifinalista. In campo Nadal-Shapovalov. In mattinata Berrettini - zazoomblog : LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 4-3 Australian Open 2022 in DIRETTA: arriva il break per il maiorchino - #Nadal-Shapoval… - zazoomblog : LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 6-4 2-3 Australian Open 2022 in DIRETTA: si mantiene il ritmo al servizio - #Nadal-Shapo… - zazoomblog : LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 6-4 Australian Open 2022 in DIRETTA: Rafa ad un passo dalla semifinale - #Nadal-Shapoval… - Eurosport_IT : Ci siete per il primo quarto di finale maschile? ?????? ??Segui LIVE Shapovalov-Nadal su -