L' asse tra Salvini e Conte che rischia di spaccare la coalizione sulla scekta per il Quirinale 

(Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Un sospetto attraversa trasversalmente gli eletti di Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle: l'che si sta creando fra Giuseppee Matteo, dal quale sarebbe nata anche l'idea di una candidatura di Franco Frattini, potrebbe essere uno strumento in mano al leader leghista perlaPd-M5s-Leu. A scandagliare i parlamentari dem e Cinque Stelle, è questo il mood che si ricava. I timori riguardano non solo il futuro della, ma anche la prospettiva di riportare indietro le lancette sul Quirinale: proprio quando una catena di comunicazione fra i due campi in parlamento sembrava essere stata ripristinata, è il ragionamento, ora sidi tornare al muro contro muro.

AGI - Agenzia Italia

... l'che si sta creando fra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, dal quale sarebbe nata anche l'idea ... In queste ore si sta definendo la rosa mai nomi non dovrebbero esserci ne' quello di Franco ...