La svolta: addio al sistema dei colori, resta solo la zona rossa. Nuove regole su quarantena e Green pass (Di martedì 25 gennaio 2022) L'addio al sistema delle zone gialle e arancioni è sul tavolo del governo Draghi. La curva della pandemia ha raggiunto il plateau e, secondo i pronostici degli esperti, nei prossimi giorni dovrebbe cominciare a scendere. E allora le Regioni tornano a invocare la revisione delle regole dell'emergenza. A partire dalla modifica del sistema dei colori. Per proseguire con il cambio delle regole della scuola. E infine la modalità di conteggio dei ricoveri. Allo scopo di escludere chi non è in ospedale a causa di Covid-19 ma è soltanto positivo. Tutte tematiche che si vanno a incrociare con quella della validità del Green pass. Che potrebbe diventare senza scadenza. Mentre i tabaccai minacciano lo sciopero per l'ultimo Dpcm che li esclude dai servizi ...

