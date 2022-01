Jacobs, che muscoli! In palestra è una furia (Di martedì 25 gennaio 2022) Marcell Jacobs ha condiviso queste immagini sui social durante un allenamento come ormai fa da quando è in ritiro. Il momento del ritorno alle gare si avvicina... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 25 gennaio 2022) Marcellha condiviso queste immagini sui social durante un allenamento come ormai fa da quando è in ritiro. Il momento del ritorno alle gare si avvicina...

Advertising

vlntngrll : RT @paolocarlinii: Fez e Faye dopo che Cal Jacobs ha confessato inutilmente i suoi crimini #euphoria - paolocarlinii : Fez e Faye dopo che Cal Jacobs ha confessato inutilmente i suoi crimini #euphoria - marsalemm : ho deciso che non guarderò l’episodio perché dagli spoiler credo proprio che empatizzerò con cal jacobs e questo non deve succedere - Iamentale : Che bella la Marc Jacobs marrone, nuova ossessione - Raffyroxane02 : RT @hazkindestsoul: SPOILER !! . . . . Ma la backstory di Cal Jacobs??Innamorato del suo migliore amico ma costretto a fingersi etero per p… -