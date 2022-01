Gosens-Inter, trattativa con l’Atalanta nei prossimi giorni. La situazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Quella di ieri è stata una giornata movimentata per il calciomercato. In ottica Atalanta si è passati dall’ufficialità di Jeremie Boga (tanto attesa da parte del mondo atalantino) alla possibile cessione di Robin Gosens. L’attuale numero 8 nerazzurro è fortemente nel mirino dell’Inter di Simone Inzaghi, attualmente alla ricerca di un giocatore sulla sinistra. Già L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: Gosens di nuovo nel mirino della Juventus, ma l’Atalanta non fa regali (alzando la cifra) Gosens: “Via dall’Atalanta solo ad un’offerta importante. Sulla Bundesliga…” Oltre al danno anche la beffa: infortunio al piede sinistro per Robin Gosens Quali sono le ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Quella di ieri è stata una giornata movimentata per il calciomercato. In ottica Atalanta si è passati dall’ufficialità di Jeremie Boga (tanto attesa da parte del mondo atalantino) alla possibile cessione di Robin. L’attuale numero 8 nerazzurro è fortemente nel mirino dell’di Simone Inzaghi, attualmente alla ricerca di un giocatore sulla sinistra. Già L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti::di nuovo nel mirino della Juventus, manon fa regali (alzando la cifra): “Via dalsolo ad un’offerta importante. Sulla Bundesliga…” Oltre al danno anche la beffa: infortunio al piede sinistro per RobinQuali sono le ...

