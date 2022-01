Gf Vip 6, quello che è successo è incredibile: la regia costretta a censurare l’accaduto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) quello che è successo nella casa del Gf Vip 6 è davvero incredibile, la regia costretta a censurare l’accaduto: ecco di cosa si tratta I colpi di scena non mancano mai nella casa più spiata d’Italia. Anche questa volta quello che è successo ha realmente colpito i telespettatori. La regia del Grande Fratello Vip è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 26 gennaio 2022)che ènella casa del Gf Vip 6 è davvero, la: ecco di cosa si tratta I colpi di scena non mancano mai nella casa più spiata d’Italia. Anche questa voltache èha realmente colpito i telespettatori. Ladel Grande Fratello Vip è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: duro scontro in diretta al GF VIP. “Può dire quello che vuole perché fa di cognom… - LuigiaCastaldo2 : @AXBproduction Grande Alex ti dovrebbero ringraziare per quello che ai fatto tanti ascolti al GF vip ti appoggerò s… - kngdfa : A me di quello che dice clarissa (o in generale i parenti di tutte le edizioni del gf vip) purtroppo… #jerù - Saimon194 : @ItsByeBitch Il pubblico quello è, i Vip pure, magari fa da traino... ?? - occhio_notizie : Le dolci parole di Manuel dopo l'uscita dal Gf Vip sono per la sua amata: 'Sarà impossibile colmare il vuoto che ho… -