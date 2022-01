Fontana sul superamento dei colori: “Come Regioni siamo d’accordo” (Di martedì 25 gennaio 2022) MILANO – Fontana si è espresso sul superamento dei colori da parte delle Regioni. La proposta delle Regioni al governo, ha fatto sapere il presidente della Lombardia, “sarà quella di superare il sistema dei colori, concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici, calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologie. Proposta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fontana dice che rifarebbe tutto Fontana non molla e onorerà il suo mandato Le Regioni vogliono posticipare i saldi estivi al primo agosto Boccia vuole riaprire ma in sicurezza Si ipotizza lo stop al vincolo della visita solo ai ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 25 gennaio 2022) MILANO –si è espresso suldeida parte delle. La proposta delleal governo, ha fatto sapere il presidente della Lombardia, “sarà quella di superare il sistema dei, concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici, calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologie. Proposta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::dice che rifarebbe tuttonon molla e onorerà il suo mandato Levogliono posticipare i saldi estivi al primo agosto Boccia vuole riaprire ma in sicurezza Si ipotizza lo stop al vincolo della visita solo ai ...

Advertising

Peppe_012 : RT @EneaAngelov: Ho incontrato quella troia di @xxxemmett che mi ha succhiato da dio il cazzone e poi si è fatta sfondare per bene?? Ero tal… - chiihayaburu : - ore 22: io e mela giochiamo a lol e mi lamento sul fatto che il team nemico può pokkarci anche nella fontana - or… - fontana_walter : RT @barbarab1974: Care televisioni chiedo un confronto in diretta tra me e il pavido #Anelli . Così vediamo chi sa fare il #Medico . Portia… - colferslama : Mamma mia Giancarlo fontana e Giuseppe stasi avete bisogno di una che vi porta i caffè sul set gratis, che vi spazz… - ChristianScutti : @matteosalvinimi ma se proponi gente come #Fontana o la #Borgonzoni, come fanno gli altri a prenderti sul serio? #Quirinale2022 -