Divieto di avvicinamento alla dirigente perché accusato di stalking: il sindaco di Chiaravalle non può girare liberamente in Comune (Di martedì 25 gennaio 2022) accusato di stalking nei confronti di una dirigente comunale, il sindaco di Chiaravalle Damiano Costantini ha ricevuto una misura cautelare che rischia di mettere in difficoltà la macchina amministrativa. Nei confronti del primo cittadino del Comune anconetano, infatti, nelle scorse settimane, il gip Carlo Masini ha emesso un Divieto di avvicinamento a meno di 100 metri dalla dipendente in virtù dell’inchiesta nella quale si ipotizzato i reati di atti persecutori e molestie. Chiuse le indagini e in attesa dell’udienza preliminare, Costantini, avvocato al secondo mandato alla guida di una lista civica di centrosinistra, nei fatti – raccontato le edizioni locali di QN e Corriere Adriatico – non può muoversi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022)dinei confronti di unacomunale, ildiDamiano Costantini ha ricevuto una misura cautelare che rischia di mettere in difficoltà la macchina amministrativa. Nei confronti del primo cittadino delanconetano, infatti, nelle scorse settimane, il gip Carlo Masini ha emesso undia meno di 100 metri ddipendente in virtù dell’inchiesta nella quale si ipotizzato i reati di atti persecutori e molestie. Chiuse le indagini e in attesa dell’udienza preliminare, Costantini, avvocato al secondo mandatoguida di una lista civica di centrosinistra, nei fatti – raccontato le edizioni locali di QN e Corriere Adriatico – non può muoversi ...

