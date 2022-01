Daniel Craig non si accorge di sanguinare durante un'intervista: "Ho sbattuto la testa?" (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Daniel Craig, durante una recente intervista con Javier Bardem, non si accorto di sanguinare dalla fronte fino alla fine del VIDEO, che è stato appena pubblicato sul canale di Vanity Fair. Daniel Craig ha recentemente chiacchierato con Javier Bardem, la sua co-star di Skyfall, durante un episodio della serie di Variety intitolata "Actors on Actors". L'attore non si è accorto di aver sanguinato dalla fronte per l'intera durata dell'intervista, fino a quando un imbarazzato Bardem ha deciso di farglielo presente. "Lascia che ti faccia quest'ultima domanda amico mio: cosa ti è successo alla testa?" ha chiesto l'attore di Being the Ricardos a Craig, indicando la sua fronte. "Dove? Ho ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022)una recentecon Javier Bardem, non si accorto didalla fronte fino alla fine del, che è stato appena pubblicato sul canale di Vanity Fair.ha recentemente chiacchierato con Javier Bardem, la sua co-star di Skyfall,un episodio della serie di Variety intitolata "Actors on Actors". L'attore non si è accorto di aver sanguinato dalla fronte per l'intera durata dell', fino a quando un imbarazzato Bardem ha deciso di farglielo presente. "Lascia che ti faccia quest'ultima domanda amico mio: cosa ti è successo alla?" ha chiesto l'attore di Being the Ricardos a, indicando la sua fronte. "Dove? Ho ...

