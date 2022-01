Coppa d' Africa | ressa a Yaoundè | sale a 8 il bilancio delle vittime

Advertising

GoalItalia : Comore senza portiere negli ottavi della Coppa d'Africa ???? Contro il Camerun tra i pali il terzino Alhadhur va...… - Eurosport_IT : Tragedia durante Camerun-Comore: alcuni tifosi rimasti fuori, hanno tentato di sfondare i cancelli dello stadio per… - sportmediaset : Coppa d'Africa, dramma in Camerun-Comore: ressa fuori dallo stadio, almeno 7 vittime. #SportMediaset… - ticinonews : Ressa alla Coppa d’Africa, muoiono in otto - infoitsport : Coppa d’Africa, ressa e strage dopo la partita: bilancio tremendo -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa

Quelli del Camerun, in particolare, non sarebbero adeguati ad ospitare partite di un certo rilievo , tanto che nel 2019 il Paese avrebbe dovuto ospitare lad'ma l'evento fu trasferito in ...... formatasi per motivi poco chiari, all'entrata dello stadio di Yaoundè, in Camerun, prima della partita tra la nazionale e la squadra delle Comore valida per lad'. Tra i morti anche un ...La tragedia è avvenuta a Yaounde, in Camerun. Fra le vittime anche un bambino. Soccorsi rallentati dal traffico ...7.00 Coppa Africa,8 morti per ressa a stadio Almeno 8 i morti per una ressa all'en- trata dello stadio di Yaoundé, Camerun, prima della partita tra la nazionale e le Comore,valida per la Coppa d'Afr ...