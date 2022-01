claudio ranieri e' stato esonerato dal watford dopo solo 4 mesi " decisiva la sconfitta per 3 - 0... (Di martedì 25 gennaio 2022) Da www.corrieredellosport.it claudio ranieri watford claudio ranieri saluta già il watford. Il club della famiglia Pozzo ha deciso di esonerare ufficialmente il tecnico a causa dei deludenti risultati della ... Leggi su dagospia (Di martedì 25 gennaio 2022) Da www.corrieredellosport.itsaluta già il. Il club della famiglia Pozzo ha deciso di esonerare ufficialmente il tecnico a causa dei deludenti risultati della ...

