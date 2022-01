Chris Evans | reciterà con Dwayne Johnson per Amazon Studios

(Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo Deadline,(franchise di Avengers, Defending Jacob)al fianco diin un film sugli eventi natalizi in arrivo da. Come si intitola il film con? Il film, attualmente intitolato Red One, punta a girare quest’anno. È una commedia d’azione e avventura girando il mondo in quattro quadranti che immagina un universo completamente nuovo da esplorare all’interno del genere delle vacanze. Le specifiche della trama sono nascoste.ha annunciato il suo coinvolgimento con il titolo, previsto per le vacanze nel 2023, a giugno. Lo riunisce con Kasdan ...

Mancano "soltanto" 11 mesi al prossimo Natale , ma i nostri desideri sono stati già esauditi. Chris Evans reciterà insieme a Dwayne Johnson in una commedia natalizia. Cosa chiedere di più? I due attori si troveranno l'uno al fianco dell'altro nel cast di Red One , pellicola prodotta da Amazon ... Red One è attualmente il titolo del film che Chris Evans (Captain America) e Dwayne Johnson (Fast & Furious) cominceranno girare quest'estate, per la produzione di Seven Bucks Productions e che verrà ...