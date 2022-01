Calcio: schiaffo ad arbitro donna, 3 anni di Daspo per un dirigente di 68 anni (Di martedì 25 gennaio 2022) Non potrà entrare o avvicinarsi a uno stadio o in un impianto sportivo per tre anni. È la decisione presa dal Questore di Cagliari che ha notificato un Daspo a un 68enne, assistente della squadra di Calcio FC Nurri. L’uomo è responsabile di aver colpito al volto con uno schiaffo l’arbitro donna della partita del campionato di prima categoria Virtus Villamar-FC Nurri, disputata lo scorso 26 settembre al campo sportivo comunale di Villamar, nel sud della Sardegna. Alla fine del primo tempo, l’arbitro, una 22enne, è stata accerchiata dai giocatori del Nurri che le contestavano la direzione. In quel frangente l’assistente della squadra si era avvicinato, l’ha offesa e infine colpita con uno schiaffo, provocandole ferite guaribili in 10 ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Non potrà entrare o avvicinarsi a uno stadio o in un impianto sportivo per tre. È la decisione presa dal Questore di Cagliari che ha notificato una un 68enne, assistente della squadra diFC Nurri. L’uomo è responsabile di aver colpito al volto con unol’della partita del campionato di prima categoria Virtus Villamar-FC Nurri, disputata lo scorso 26 settembre al campo sportivo comunale di Villamar, nel sud della Sardegna. Alla fine del primo tempo, l’, una 22enne, è stata accerchiata dai giocatori del Nurri che le contestavano la direzione. In quel frangente l’assistente della squadra si era avvicinato, l’ha offesa e infine colpita con uno, provocandole ferite guaribili in 10 ...

Advertising

zazoomblog : Calcio: schiaffo ad arbitro donna 3 anni di Daspo per un dirigente di 68 anni - #Calcio: #schiaffo #arbitro #donna - sportface2016 : Calcio: Daspo ad un 68enne dirigente di una squadra dilettantistica sarda - robertomandozz1 : @LaVeritaWeb Dove sarà possibile incontrarlo? Ma solo per un calcio nel culo ed un piccolo schiaffo in bocca.....ch… - EttoreDettori : 8 tiri totali, 0 tiri in porta... La nuova Juve gioca per non prenderle... È uno schiaffo al calcio... Un insulto a… - terzo_joy : @SpinaFan Mi fa fumare... ogni sua rimonta uno schiaffo al calcio -