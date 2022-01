Alex Belli lascia l’Italia, dopo la lite con Signorini: dove è andato e con chi? (Di martedì 25 gennaio 2022) dopo la movimentatissima puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP, durante la quale è scoppiata una vera e propria lite tra Alfonso Signorini e Alex Belli, l’ex concorrente ha deciso di lasciare l’Italia: scopriamo dove è andato e con chi. Leggi anche: Gf VIP: chi è stato eliminato ieri 24 gennaio? Percentuali lite Signorini contro Alex... Leggi su donnapop (Di martedì 25 gennaio 2022)la movimentatissima puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP, durante la quale è scoppiata una vera e propriatra Alfonso, l’ex concorrente ha deciso dire: scopriamoe con. Leggi anche: Gf VIP:è stato eliminato ieri 24 gennaio? Percentualicontro...

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - IltuttologoLS : RT @mrsincoerenza: Quindi Alex Belli sta andando in Egitto? Chissà che fortuna passare dall’avere accanto le mummie dei concorrenti fuorius… - Steph3nie1 : ALEX BELLI HA LASCIATO DIRETTAMENTE L'ITALIA - ClaudiaMarchio9 : RT @INFOGF22: Questo è il posto segreto che Alex condivide con i Solex #solex ?? ci sei sempre è inutile! ?? cit. Belli: “ io sono sempre c… -