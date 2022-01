Very Peri è davvero il colore più cool della Primavera Estate 2022? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il colore Pantone 2022 è il Very Peri. Una nuance di viola con un tocco di blu pervinca, una versione molto forte e accesa che non passa inosservata. Dona a tutte le donne, illumina l’incarnato e ben si sposa con diversi colori di capelli. Il primo a portarlo in passerella è stato Pierpaolo Piccioli con l’Haute Couture Fall Winter 2021-2022, fra i look più acclamati è comparsa una cappa abbinata a cappello di piume di una tonalità di viola. In realtà il colore Pantone dell’anno è stato creato totalmente da zero e forse i look proposti dagli stilisti non sono esattamente dello stesso punto, ma poco ci manca. Valentino a parte, non tantissimi designer hanno scelto di portare in passerella per la Primavera Estate 2022 questa ... Leggi su amica (Di lunedì 24 gennaio 2022) IlPantoneè il. Una nuance di viola con un tocco di blu pervinca, una versione molto forte e accesa che non passa inosservata. Dona a tutte le donne, illumina l’incarnato e ben si sposa con diversi colori di capelli. Il primo a portarlo in passerella è stato Pierpaolo Piccioli con l’Haute Couture Fall Winter 2021-, fra i look più acclamati è comparsa una cappa abbinata a cappello di piume di una tonalità di viola. In realtà ilPantone dell’anno è stato creato totalmente da zero e forse i look proposti dagli stilisti non sono esattamente dello stesso punto, ma poco ci manca. Valentino a parte, non tantissimi designer hanno scelto di portare in passerella per laquesta ...

