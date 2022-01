Traffico Roma del 24-01-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondiin diminuzione sulla rete viaria della capitale restano rallentamenti su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra viale di Tor di Quinto in direzione di San Giovanni nel rione Ludovisi chiusa Stasera a via Sicilia tra via Piave via Vittorio Veneto per lavori di pavimentazione i lavori sono iniziati alle 19 andranno avanti tutta la notte la dia per le 7 di domani mattina si lavora di notte anche su via Salaria fino al 31 gennaio e fascia oraria 21:30 530 transito su carreggiata ridotta tra all’aeroporto dell’Urbe era morta nuotare nelle due direzioni in base all’avanzamento dei lavori attenzione alla segnaletica e Ostia resta chiusa via dei Pescatori tra via Mar dei Coralli e Lungomare Duilio per accertamenti tecnici al ponte ferroviario della-lido per i ...