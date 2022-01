Traffico Roma del 24-01-2022 ore 14 | 30

Advertising

_Carabinieri_ : Roma: 27 persone arrestate dai #Carabinieri a conclusione di 3 anni di indagine su 2 gruppi criminali italo-albanes… - daniel75922268 : Roma.. che traffico ?? - astralmobilita : ??? #Roma #viaFrascati chiusa per avvallamento, traffico deviato sulla laterale. ? #RaccordoAnulare @Emergenza24… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincol… - LuceverdeRoma : ?? #Roma Via dei Pescatori permane la chiusura ?Tra Via Mar dei Coralli e Lungomare Duilio ????? Accertamenti tecni… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

... in particolare a Cagliari, Oristano e Torino, ma anche a, Pescara e Varese: smantellata un'organizzazione criminale specializzata neldi droga. I provvedimenti cautelari, 12 in carcere ...Per averedati infinito, però, si possono attivare le offerte di telefonia mobile della ... Vodafone ad oggi raggiunge in 5G alcune aree dei Comuni di Milano, Torino, Bologna,, Napoli, ...Bus senza conducente a Roma? Un sogno destinato a diventare a realtà a partire dal prossimo dicembre. Ad annunciarlo lo stesso Campidoglio, in queste ore al lavoro per perfezionare i dettagli del prog ...Un maxi traffico di droga tra Sardegna e varie regioni, con ramificazioni nel Lazio, in Abruzzo e Lombardia, ma soprattutto il Piemonte, è stato sventato dai Carabinieri di Cagliari. Il blitz è scatta ...