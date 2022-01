Tabellone calciomercato invernale 2022 | i trasferimenti in entrata e in uscita in Serie A

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il: ecco tutti iinA del mese di gennaio LaA vive come ogni anno nel mese di gennaio la sua finestradi: le 20 società del massimo campionato potranno ufficializzare movimenti ine ina partire da lunedì 3 gennaio fino a lunedì 31 gennaio. Ecco il riepilogo di tutti i. LEGENDAD = a titolo definitivo P = in prestito FP = fine prestito R = riscattato S = svincolato N.B. Le ...

Advertising

TuttoFanta : UFFICIALE #LAZIO: #Vavro torna al #Copenaghen in prestito con diritto di riscatto #fantacalcio #Calciomercato - SalernoSport24 : ??? Ufficiale: Luigi #Sepe è un nuovo calciatore della #Salernitana. Ecco il comunicato e il tabellone aggiornato co… - TuttoFanta : UFFICIALE #NAPOLI: ceduto #Younes a titolo definitivo in Arabia Saudita all'#AlEttifaq #fantacalcio #calciomercato - TuttoFanta : UFFICIALE #ROMA: ceduto #Reynolds a titolo temporaneo al KV Kortrijk. #fantacalcio #calciomercato - Toro_News : ??| MERCATO Il riassunto del calciomercato della settimana del #Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone calciomercato

Di fronte al grandedello stadio della Dinamo Kiev, come ho detto, l'interprete ucraino raccontò la storia più o meno in questi termini, come ho potuto ricostruire dalle mie memorie e da ...... tutti gli svincolati Guida Tv:L'Originale ti aspetta ogni sera alle 23.00 dal lunedì al venerdì fino al 31 gennaio ILDI MERCATO: ACQUISTI, CESSIONI E OBIETTIVI TUTTI GLI ...Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 attualmente in prestito al Genoa, ma di proprietà della Juventus, continua ad essere oggetto di voci che lo vorrebbero in bianconero con 6 ...Tuutta la giornata di calciomercato di lunedì 24 gennaio attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui princip ...