Serena Bortone è sposata? “Ecco perché non l’ho mai detto” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In molti si chiedono se la Serena Bortone è sposata. La risposta in merito a questa curiosità l’ha data proprio la conduttrice e giornalista di Rai Uno. Ecco cosa ha detto. In pochissimo tempo la Bortone è diventata uno dei volti di punta in casa Rai Uno. Il programma Oggi è un altro giorno, grazie Leggi su youmovies (Di lunedì 24 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In molti si chiedono se la. La risposta in merito a questa curiosità l’ha data proprio la conduttrice e giornalista di Rai Uno.cosa ha. In pochissimo tempo laè diventata uno dei volti di punta in casa Rai Uno. Il programma Oggi è un altro giorno, grazie

Advertising

pirasemy : RT @MartaGobatto: @Valerio_Scanu a @UnioneSarda: 'Non solo non lascio la musica ma sto per pubblicare il nuovo album. E nella settimana san… - arual812 : RT @Baccotvnews: ??Speciali #Rai sul #Quirinale. ??Questa sera e domani alle 23:30 Speciale #Portaaporta in collaborazione con il #Tg1 ??Lune… - Baccotvnews : ??Speciali #Rai sul #Quirinale. ??Questa sera e domani alle 23:30 Speciale #Portaaporta in collaborazione con il… - Vale_CaraVs : RT @MartaGobatto: @Valerio_Scanu a @UnioneSarda: 'Non solo non lascio la musica ma sto per pubblicare il nuovo album. E nella settimana san… - Arineedyourlove : RT @ivanburatti: Serena Bortone avrebbe detto che il protagonista di questa storia è un “bambino abbandonico”, ma 100%. #CePostaPerTe https… -