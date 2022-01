Roma, ladri a casa di Gianni Rivera: un incendio li costringe a scappare, presi con trofei e cimeli (Di lunedì 24 gennaio 2022) commenta Sabato mattina, due albanesi sono entrati a casa di Gianni Rivera , a Roma , e, armati di fiamma ossidrica, hanno scassinato l'armadio blindato dove l'ex calciatore tiene trofei e cimeli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022) commenta Sabato mattina, due albanesi sono entrati adi, a, e, armati di fiamma ossidrica, hanno scassinato l'armadio blindato dove l'ex calciatore tiene...

