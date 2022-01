Roma, il mercato non è chiuso: due uscite per l’ultimo colpo! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alla Roma tengono banco alcune uscite. Dopo avere completato la sistemazione dei primi esuberi, restano vive le situazioni di Diawara e Fazio. Il primo gode di diversi corteggiatori, a partire dal Valencia che da diverso tempo sta seguendo la sua situazione, passando per il Torino che pure cerca un innesto per quella zona del campo. Per il centrale argentino invece, totalmente ai margini del progetto di Mourinho, si sta rivalutando la corte serrata di Sabatini che lo vorrebbe inserire nel cuore della difesa della Salernitana per la fase finale della stagione. Amadou Diawara, centrocampista RomaQualora entrambe le operazioni fossero completate si potrebbe aprire lo spazio per un ulteriore innesto, il mercato della Roma ha ancora qualcosa da raccontare. Scartato Ndombelè ormai prossimo sposo del PSG, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Allatengono banco alcune. Dopo avere completato la sistemazione dei primi esuberi, restano vive le situazioni di Diawara e Fazio. Il primo gode di diversi corteggiatori, a partire dal Valencia che da diverso tempo sta seguendo la sua situazione, passando per il Torino che pure cerca un innesto per quella zona del campo. Per il centrale argentino invece, totalmente ai margini del progetto di Mourinho, si sta rivalutando la corte serrata di Sabatini che lo vorrebbe inserire nel cuore della difesa della Salernitana per la fase finale della stagione. Amadou Diawara, centrocampistaQualora entrambe le operazioni fossero completate si potrebbe aprire lo spazio per un ulteriore innesto, ildellaha ancora qualcosa da raccontare. Scartato Ndombelè ormai prossimo sposo del PSG, ...

Advertising

DiMarzio : .@OfficialASRoma I Contatto col @SpursOfficial per #Ndombele: ma i giallorossi devono prima pensare alle uscite - CarloCalenda : Eccola là. Però nel momento del bisogno una fantastica garanzia statale. Chiamiamolo mercato se volete. A Roma usia… - LucaMourinhismo : @HungryMarcio @friedkingroup Ma chi se ne frega del sontuoso mercato della Roma, il Milan ha appena offerto zero eu… - DiUbriachi : Cosa mi aspetto da questa ultima settimana di mercato. Inter?? Passi avanti per Perisic Juventus?? Acquisto di una… - gilnar76 : L’importanza del mercato di Tiago Pinto. E con un ultimo sforzo… #Asroma #Forzaroma #Roma #Seriea -