Roma | ecco il centrocampo ideale che vorrebbe costruire Mourinho

La rivoluzione di Josè Mourinho a Roma è appena agli inizi: ecco il centrocampo del futuro che vorrebbe costruire lo Special One La Roma di Josè Mourinho deve ancora sbocciare e decollare del tutto in questa stagione, ma l'allenatore portoghese ha già in mente la strada da percorrere, soprattutto a centrocampo. Secondo il noto giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, l'idea dello Special One sarebbe quella di confermare Pellegrini e il neo arrivato Sergio Oliveira come cardini del reparto che però dovrà essere rimpinguato da un regista-metronomo davanti alla difesa. Il nome dello svizzero Xhaka resta sempre il favorito nella lista della spesa del club giallorosso.

