Roma, come nei film: buco nel negozio adiacente per arrivare ai gioielli, beccati con la cassaforte in mano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un colpo da film. Avevano studiato il piano probabilmente nei minimi dettagli ma non hanno fatto i conti con il sistema d’allarme. E così una coppia di ladri è finita ieri in manette a Roma nella zona dell’Alessandrino. Nel mirino gioielli e monili di un compro oro. Roma, il colpo in zona Alessandrino finisce male: beccati dalla Polizia L’allarme è scattato intorno alle 4.30 di ieri notte, domenica 23 gennaio 2022. Sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia di Stato che in breve tempo hanno raggiunto l’omonimo viale del quartiere. In flagranza di reato sono stati colti così due uomini, entrambi italiani, rispettivamente di 52 e 53 anni, sorpresi ancora con la cassaforte in mano. Per loro, inevitabilmente, è scattato l’arresto. Il piano Sulla carta la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un colpo da. Avevano studiato il piano probabilmente nei minimi dettagli ma non hanno fatto i conti con il sistema d’allarme. E così una coppia di ladri è finita ieri in manette anella zona dell’Alessandrino. Nel mirinoe monili di un compro oro., il colpo in zona Alessandrino finisce male:dalla Polizia L’allarme è scattato intorno alle 4.30 di ieri notte, domenica 23 gennaio 2022. Sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia di Stato che in breve tempo hanno raggiunto l’omonimo viale del quartiere. In flagranza di reato sono stati colti così due uomini, entrambi italiani, rispettivamente di 52 e 53 anni, sorpresi ancora con lain. Per loro, inevitabilmente, è scattato l’arresto. Il piano Sulla carta la ...

