Quirinale, l’auspicio di Mastella: Casini al Colle, Draghi premier. Poi ci ripensa… (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si vota per il Quirinale, e rispunta Mastella. L’inviato de La7 per la Maratona Mentana, Paolo Celata, intercetta tra la folla di Montecitorio il sindaco di Benevento. Puntato il microfono e testata la disponibilità a dichiarare, domanda e risposte vanno al succo della questione: i papabili per l’elezione al soglio quirinalizio? Mario Draghi, attuale presidente del Consiglio, ed il senatore Pier Ferdinando Casini. O meglio, più che una previsione, una doppia preferenza personale esternata da Mastella che poi, prontamente specifica: «Vorrei Casini al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi, però un Draghi non incazzato, un Draghi che sia convinto che fa il bene dell’Italia e per cui saremo grati di quello che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si vota per il, e rispunta. L’inviato de La7 per la Maratona Mentana, Paolo Celata, intercetta tra la folla di Montecitorio il sindaco di Benevento. Puntato il microfono e testata la disponibilità a dichiarare, domanda e risposte vanno al succo della questione: i papabili per l’elezione al soglio quirinalizio? Mario, attuale presidente del Consiglio, ed il senatore Pier Ferdinando. O meglio, più che una previsione, una doppia preferenza personale esternata dache poi, prontamente specifica: «Vorreiala Palazzo Chigi, però unnon incazzato, unche sia convinto che fa il bene dell’Italia e per cui saremo grati di quello che ...

Advertising

SecolodItalia1 : Quirinale, l’auspicio di Mastella: Casini al Colle, Draghi premier. Poi ci ripensa… - L_impenitente : RT @boni_castellane: Il mio auspicio sul Quirinale: Salvini e Meloni candidando Tremonti, il M5S lo vota, FI accetta di votarlo per Berlusc… - cala_l_asso : RT @boni_castellane: Il mio auspicio sul Quirinale: Salvini e Meloni candidando Tremonti, il M5S lo vota, FI accetta di votarlo per Berlusc… - valtaro : #Quirinale, l'auspicio di Elsa Fornero: 'Si manifesta la debolezza dei partiti al massimo grado. ...… - gigi_manna : Alla vigilia del voto per #Quirinale, l’auspicio è che non diventi #PresidentedellaRepubblica quel banchiere che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale l’auspicio Quirinale, l'auspicio di Mastella: Casini al Colle, Draghi premier. Poi ci ripensa... Il Secolo d'Italia