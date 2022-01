Quirinale: Cartabia e Belloni sono i nomi di Pd-Lega Salvini vede Draghi per convincerlo a restare a Chigi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un evento più unico che raro, una nota congiunta di Partito Democratico e Lega. La svolta nella partita del Quirinale arriva alle 16:51, subito dopo l'incontro tra Enrico Letta e Matteo Salvini. Nel comunicato Dem-Carroccio si legge testuale che "con il faccia a faccia si è aperto un dialogo: i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno domani". Poco dopo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un evento più unico che raro, una nota congiunta di Partito Democratico e. La svolta nella partita delarriva alle 16:51, subito dopo l'incontro tra Enrico Letta e Matteo. Nel comunicato Dem-Carroccio si legge testuale che "con il faccia a faccia si è aperto un dialogo: i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno domani". Poco dopo... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della giornata. Emma Bonino vota e spezza una lancia in favore delle donne. 'Noi di +E… - fredperezlamy : RT @masaccio_: Ci tengo a sottolineare che Più Europa, quelli radicali laici liberisti libertari ecc. mica come quei bigotti della sx che s… - BoariStefi : RT @masaccio_: Ci tengo a sottolineare che Più Europa, quelli radicali laici liberisti libertari ecc. mica come quei bigotti della sx che s… - Bi_AL_tp : RT @masaccio_: Ci tengo a sottolineare che Più Europa, quelli radicali laici liberisti libertari ecc. mica come quei bigotti della sx che s… - the_mindflayer : RT @masaccio_: Ci tengo a sottolineare che Più Europa, quelli radicali laici liberisti libertari ecc. mica come quei bigotti della sx che s… -