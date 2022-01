Quirinale 2022 | Orlando | “Soluzione all’altezza al più presto”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sul voto per il, “l’auspicio è di trovare al piùunache siadi una fase difficile. Credo che si debba provare a dare unadi alto profilo, forte anche fuori dai palazzi, ai rischi che nei prossimi mesi si possono determinare nella combinazione tra crisi sociale ed istituzionale. Il problema non è soltanto quale organigramma e quanto dura la legislatura ma in che stato di salute può uscire da questo passaggio la Repubblica”. Lo ha detto ai giornalisti il ministro del Lavoro Andreauscendo da Montecitorio dopo il voto per l’elezione del Presidente della Repubblica. L'articolo proviene da Italia Sera.

'Si doveva chiudere il 23 dicembre con il nome di Draghi, espresso al centrodestra, senza dirlo a Letta così da costringerlo a seguirti. Ora con il dialogo, o cerchi un nome di centrodestra o aspetti ...Ugo Cappellacci (Forza Italia) è il primo grande elettore arrivato, in ambulanza, al drive - in di Montecitorio. Cappellacci è arrivato in anticipo rispetto all'orario del suo voto, previsto alle 15.Venerdì scorso ero ancora negativo e ho deciso di venire a Roma, altrimenti dalla Sardegna, dovendo prendere mezzi pubblici, non ci sarebbe stata più possibilità», spiega. Niente macchina per lui, ma ...Dopo la rinuncia di Berlusconi e la prima votazione andata al "macero" con la scheda bianca, si fa sempre più strada l'ipotesi di un trasloco del premier al ...