Quando Carlo Nordio definiva la pedofilia un orientamento sessuale | VIDEO (Di lunedì 24 gennaio 2022) La pedofilia è un orientamento sessuale. Non una devianza, non una parafilia patologica, dunque. Questa incredibile definizione, almeno, dava qualche mese fa Carlo Nordio, parlando delle criticità che secondo lui presentava il ddl Zan allora ancora in discussione. Il giurista, ex procuratore aggiunto di Venezia, ora candidato al Colle da Fratelli d’Italia, segnalava, nel corso di un’audizione della Commissione Giustizia del Senato, quelli che erano i suoi dubbi sul disegno di legge. Quando Carlo Nordio definiva la pedofilia un orientamento sessuale Per l’ex magistrato Carlo Nordio “orientamento sessuale” è una ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Laè un. Non una devianza, non una parafilia patologica, dunque. Questa incredibile definizione, almeno, dava qualche mese fa, parlando delle criticità che secondo lui presentava il ddl Zan allora ancora in discussione. Il giurista, ex procuratore aggiunto di Venezia, ora candidato al Colle da Fratelli d’Italia, segnalava, nel corso di un’audizione della Commissione Giustizia del Senato, quelli che erano i suoi dubbi sul disegno di legge.launPer l’ex magistrato” è una ...

