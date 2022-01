Piombino, l’infermiera Fausta Bonino assolta in appello dall’accusa di aver ucciso 9 pazienti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nessun omicidio, solo un anno e mezzo per ricettazione. È stata ribaltata in appello la sentenza nei confronti di Fausta Bonino, l’infermiera dell’ospedale di Piombino finita a processo per i decessi anomali di dieci pazienti avvenuti nella struttura sanitaria del paese livornese tra il 2014 e il 2015. In primo grado il gup del tribunale di Livorno Marco Saquegna aveva condannato Bonino all’ergastolo per omicidio volontario plurimo e aggravato perché ritenuta colpevole di quattro dei dieci decessi contestati dalla procura. La Corte d’appello di Firenze l’ha invece assolta da tutte le contestazioni relative alla morte dei pazienti ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Villamarina, dove la 58enne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nessun omicidio, solo un anno e mezzo per ricettazione. È stata ribaltata inla sentenza nei confronti didell’ospedale difinita a processo per i decessi anomali di dieciavvenuti nella struttura sanitaria del paese livornese tra il 2014 e il 2015. In primo grado il gup del tribunale di Livorno Marco Saquegna aveva condannatoall’ergastolo per omicidio volontario plurimo e aggravato perché ritenuta colpevole di quattro dei dieci decessi contestati dalla procura. La Corte d’di Firenze l’ha inveceda tutte le contestazioni relative alla morte deiricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Villamarina, dove la 58enne ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH| L'infermiera di Piombino Fausta Bonino non sconterà l'ergastolo. E' stata assolta in appello dall'accusa di… - LaStampa : Via l’ergastolo all’infermiera di Piombino: è a processo per la morte anomala di 10 pazienti - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH| L'infermiera di Piombino Fausta Bonino non sconterà l'ergastolo. E' stata assolta in appello dall'accusa di omicid… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH| L'infermiera di Piombino Fausta Bonino non sconterà l'ergastolo. E' stata assolta in appello dall'accusa di omicid… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Cancellato l'ergastolo, assolta l'infermiera di Piombino: era sotto processo per 10 iniezioni letali -

Ultime Notizie dalla rete : Piombino l’infermiera Piombino, l’infermiera Fausta Bonino assolta in appello dall’accusa di aver ucciso 9 pazienti Il Fatto Quotidiano