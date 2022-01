Perché Jannik Sinner non sta guadagnando posizioni in classifica. Proiezioni ranking agli Australian Open (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannik Sinner sta giocando gli Australian Open da numero 10 della classifica mondiale con 3390 punti, dato che lunedì scorso ha scavalcato il polacco Hubert Hurkacz, mentre una settimana prima, lo scorso 10 gennaio, subito dopo l’ATP Cup, era al numero 11, alle spalle del canadese Felix Auger-Aliassime, pur avendo sempre 3390 punti. classifica ATP 17 GENNAIO 2021 1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 8935 3 Alexander Zverev (Germania) 7970 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 65405 Rafael Nadal (Spagna) 48756 Andrey Rublev (Russia) 47857 Matteo Berrettini (Italia) 45688 Casper Ruud (Norvegia) 41559 Felix Auger-Aliassime (Canada) 360810 Jannik Sinner (Italia) 339011 Hubert Hurkacz (Polonia) 3336 L’azzurro agli ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022)sta giocando glida numero 10 dellamondiale con 3390 punti, dato che lunedì scorso ha scavalcato il polacco Hubert Hurkacz, mentre una settimana prima, lo scorso 10 gennaio, subito dopo l’ATP Cup, era al numero 11, alle spalle del canadese Felix Auger-Aliassime, pur avendo sempre 3390 punti.ATP 17 GENNAIO 2021 1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 8935 3 Alexander Zverev (Germania) 7970 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 65405 Rafael Nadal (Spagna) 48756 Andrey Rublev (Russia) 47857 Matteo Berrettini (Italia) 45688 Casper Ruud (Norvegia) 41559 Felix Auger-Aliassime (Canada) 360810(Italia) 339011 Hubert Hurkacz (Polonia) 3336 L’azzurro...

ilbarbonss2 : @jelly_jada Speriamo che jannik regga bene la tensione perché anche secondo me ha una bella occasione - MartinaMartux : Oggi contentissima perché Jannik e Stefanos hanno vinto... Ma ora non possono vincere entrambi? ???????????? - saradjokofan1 : Che cucciolo ?? Mi fa ridere perché all’inizio gli ha detto che c’era una farfalla sul cappellino, e lui “it’s ok”.… - lyra_col : @en4ble_ Io non vedo l’ora, spero Jannik se la goda perché sarà una delle ultime volte in cui potrà giocare senza troppe pressioni ?????? - ayy_markk : Praticamente ai quarti jannik se la giocherà al 99% da come risponde perché quello è ad oggi tsitsipas -