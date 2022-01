Paragone scorda il Duce e protesta per le troppe libertà | glielo impone il dio-complotto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La scorsa settimana lo ho sentito dire in tv, con ghigno compiaciuto: "Ammettiamolo, nemmeno Benito Mussolini arrivò a tanto". Gianluigisi riferiva al fatto che, da non vaccinato, forse sarebbe stato escluso dal voto per il Quirinale. Si parla dello stessoche, su Il Tempo, annunciava che "userò il mio corpo in questa guerra di religione", quella contro il vaccino of course. Poi però si decide che per i grandi elettori no-vax basterà un tampone. E per quelli positivi viene allestito un drive-in nel parcheggio della Camera. Alla faccia di Mussolini. Ora, si scopre anche cheè positivo al Covid. Contagiato dopo aver preso parte a una manifestazione no-vax, no-pass, no-bla-bla-bla. Ma fortunatamente la dittatura sanitaria ha pensato anche a lui: c'è il drive-in. Il suo sacrosanto diritto di voto è ...