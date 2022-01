Palazzo Nolfi | uno scavo per il mosaico La Soprintendenza annuncia l' avvio di indagini nel cortile

(Di lunedì 24 gennaio 2022) FANO - Il Centro Studi Vitruviani ha lamentato il fatto che non sono state diffuse notizie in merito alla scoperta deldurante i lavori di ristrutturazione diper la nuova sede ...

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Nolfi

corriereadriatico.it

FANO - Il Centro Studi Vitruviani ha lamentato il fatto che non sono state diffuse notizie in merito alla scoperta del mosaico durante i lavori di ristrutturazione diper la nuova sede dell'Archivio di Stato. Gli accertamenti 'Ogni notizia al momento sarebbe prematura - dichiara Raffaella Ciuccarelli responsabile per la Soprintendenza dei Beni ...