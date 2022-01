“Nostro figlio è nato da madre surrogata”: l’annuncio di Priyanka Chopra e Nick Jonas (Di lunedì 24 gennaio 2022) Priyanka Chopra e Nick Jonas hanno annunciato sui loro canali social di aver allargato la famiglia: lo scorso 22 gennaio è nato il loro bambino da madre surrogata. La gioia condivisa online, è stata seguita dalla richiesta di privacy e rispetto per un momento così intimo e delicato. La coppia ha, infatti, dichiarato: Siamo felicissimi di confermare che abbiamo accolto un bambino tramite gravidanza surrogata. Chiediamo rispettosamente privacy durante questo momento speciale mentre ci concentriamo sulla nostra famiglia. l’annuncio ha stupito tutti, perché la coppia non aveva rivelato di essere in dolce attesa, anche se era ben noto ai media e ai fans il loro desiderio di diventare genitori. Priyanka ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 24 gennaio 2022)hanno annunciato sui loro canali social di aver allargato la famiglia: lo scorso 22 gennaio èil loro bambino da. La gioia condivisa online, è stata seguita dalla richiesta di privacy e rispetto per un momento così intimo e delicato. La coppia ha, infatti, dichiarato: Siamo felicissimi di confermare che abbiamo accolto un bambino tramite gravidanza. Chiediamo rispettosamente privacy durante questo momento speciale mentre ci concentriamo sulla nostra famiglia.ha stupito tutti, perché la coppia non aveva rivelato di essere in dolce attesa, anche se era ben noto ai media e ai fans il loro desiderio di diventare genitori....

