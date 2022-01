Advertising

juventusfc : Niente pause per #TuttiPazziPerlaJuve! Siamo LIVE ?? su @Twitch_Italy ?? - GiovaAlbanese : Niente #Dybala mask, ma questa volta sono braccia aperte, apertissime, verso la tribuna. E poi un ringraziamento ai… - sportface2016 : Niente #Juventus per #Martial: il francese è sempre più vicino al #Siviglia - Frengkent : Se hai la proprietà del Milan, Juventus o Inter e vuoi creare un progetto basato su bilancio e prega di arrivare in… - msgiusi : RT @juventusfc: Niente pause per #TuttiPazziPerlaJuve! Siamo LIVE ?? su @Twitch_Italy ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Juventus

di clamoroso, ma anche in questo caso Ronaldo torna al centro dei rumors e chissà che qualcuno non lo rimpianga al centro dell'attacco della, in una stagione che non decolla per il ...Finiva il primo tempo e Pioli faceva tra sé: 'e se rimaniamo sullo 0 - 0?male,male',... Lanon aggrediva nemmeno gli spazi liberi, come il Milan puntava al pareggio a reti zero. ...Niente da fare per Anthony Martial alla Juventus. Secondo quanto riportato da "El Desmarque", l'attaccante francese, ormai in rotta col Manchester United, sarebbe sempre più vicino al Siviglia.CALCIOMERCATO - Niente Juventus per Anthony Martial! L'attaccante dello United ha sciolto le riserve nella giornata di oggi e a breve dovrebbe essere ufficiale ...