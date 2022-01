Mustafa, la Diocesi di Siena apre un conto per le donazioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) stato attivato il conto corrente bancario sul quale si possono fare donazioni a favore della famiglia di Mustafa El Nezzel , il bambino con gli arti mutilati per i bombardamenti in Siria, che, insieme ... Leggi su lanazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) stato attivato ilcorrente bancario sul quale si possono farea favore della famiglia diEl Nezzel , il bambino con gli arti mutilati per i bombardamenti in Siria, che, insieme ...

Advertising

SIENANEWS : Mustafà e Munzir, la carità della Diocesi di Siena è senza confini: donato un cellulare alla famiglia - F_MGio : RT @Radio1Rai: ??L’arrivo in Italia del piccolo #Mustafa. Il bimbo siriano, accompagnato dai genitori e dalle sorelline, è appena arrivato i… - PrestigeAnto : La diocesi di Siena accoglierà il bambino Mustafa nato senza arti e gambe a seguito di scoppio di un barile bomba i… - an12frnc : RT @Radio1Rai: ??L’arrivo in Italia del piccolo #Mustafa. Il bimbo siriano, accompagnato dai genitori e dalle sorelline, è appena arrivato i… - valevolatile : RT @Radio1Rai: ??L’arrivo in Italia del piccolo #Mustafa. Il bimbo siriano, accompagnato dai genitori e dalle sorelline, è appena arrivato i… -