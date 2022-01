Mr Sant' Egidio | il nome già bocciato a sinistra

Advertising

SimoneAlliva : #Quirinale: nel #Pd, si ragiona su #Riccardi fondatore della Comunità di Sant'Egidio. Ha ricoperto la carica di min… - AvucatPich : @lorepregliasco Certamente più di uno che ha fondato la Comunità di Sant'Egidio. - cesarebrogi1 : RT @PetrazzuoloF: A #mezzorainpiu il serial killer Renzi colpisce. La vittima è Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, nota per… - tranellio : Andrea Riccardi? Una via di mezzo tra D'Alema e Mattarella. Sant'Egidio a parte un democristiano di sx. Sempre megl… - beppa39 : RT @christiancritic: @sunrisesrose @NPaguni Sant'Egidio non è una setta di cattolici integralisti... Lei evidentemente conosce poco il mod… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant Egidio

Il centrosinistra potrebbe puntare su Andrea Riccardi, fondatore della comunità di. Il Pd ha fatto già sapere che è contrario a scelte di parte. 'Faranno la stessa fine della candidatura ...'Un nuovo premier non garantirebbe la stabilità' e 'dovrebbe passare attraverso il voto degli iscritti', ha detto Conte che ha difeso la candidatura del fondatore della comunità di...Primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica oggi, lunedì 24 gennaio. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...Il segretario del Pd: "Voglio capire se il no a Draghi è definitivo". Conte: "Nessun veto sul premier, ma il governo deve andare avanti". Salvini: "Il centrodestra lavora a una rosa autorevole" ...