MotoGP | Beirer al veleno con Ducati | Pensino ai loro giovani! - News

Advertising

motosprint : #MotoGP: #Beirer risponde alle accuse di #Tardozzi ???? ???'Se parla di concorrenza sleale, non posso che invitare cal… - ROSSI55747261 : RT @gponedotcom: Scoppia la polemica tra le due Case con Beirer che risponde piccato a delle vecchie dichiarazioni di Tardozzi: 'Non so cos… - gponedotcom : Scoppia la polemica tra le due Case con Beirer che risponde piccato a delle vecchie dichiarazioni di Tardozzi: 'Non… - Luxgraph : MotoGp, Beirer risponde alla Ducati: 'Pensino a impegnarsi con i loro giovani' - FormulaPassion : MotoGP / Polemica KTM-Ducati sui giovani piloti -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Beirer

...aveva un contratto valido con noi per il 2021 ma voleva andare in Ducati - ha concluso- . ... Lo volevamo con noi in, ma lui non voleva restare e l'abbiamo lasciato andare. Mi sembra che ...Lo volevamo con noi in, ma lui non voleva restare e l'abbiamo lasciato andare '. Nell'intervista rilasciata ai tedeschi di Speedweek ,ha poi concluso: ' Il paddock è pieno di team in ...Il Direttore KTM Motorsport ha ribattuto a delle “accuse” di Tardozzi riguardo ad una presunta “egemonia” di KTM sui giovani talenti del Motomondiale. E sul “caso Jorge Martin” ha parlato di scorrette ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Botta e risposta tra Tardozzi e Beirer sui giovani che arrivano in MotoGP: Ducati è preoccupata di una presunta egemonia Le gare non sono ancora iniziat ...