Màkari 2 | puntate e data di uscita della seconda stagione

(Di lunedì 24 gennaio 2022)2, in arrivo nuovesu Rai1: ecco quando usciranno Saverio Lamanna (Claudio Gioè) sta per tornare con nuove vicende: il giornalista che ha deciso di cambiare vita si ritroverà nella sua terra di origini e dovrà destreggiarsi tra indagini e nuovi amori. A distanza di un anno, le nuovestanno arrivando:2 sarà trasmessa da lunedì 7 febbraio 2022. I 3 episodi sono diretti da Michele Soavi, mentre l’adattamento è di Leonardo Marini, Attilio Caselli, Salvatore De Mola, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. A produrre per Rai Fiction è Palomar. Anche in questaSaverio continua a vivere ainsieme al collaboratore e amico Peppe Piccionello. Suleima invece è a Milano da quasi un anno, ma improvvisamente un nuovo progetto la riporta ...

Advertising

ZON_Tweet : #makari #makari2 #Rai #fiction - La data di uscita - MondoPalermo : Màkari 2, da febbraio le nuove puntate: #Sicilia protagonista con Claudio Gioè – VIDEO - live_palermo : Màkari 2, da febbraio le nuove puntate: Sicilia protagonista con Claudio Gioè - telodogratis : Màkari 2, da febbraio le nuove puntate: Sicilia protagonista con Claudio Gioè - AnnaMancini81 : Makari 2 diretta conferenza stampa: gli interventi -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari puntate

DavideMaggio.it

Roma - Makari 2, girato questa estate in Sicilia in tresettimanali, va in onda su Rai 1 a partire da lunedì 7 febbraio 2022. La fiction è molto attesa dal pubblico, dopo il grande successo della prima stagione - con oltre 5 milioni di ...2 andrà in onda dal 7 febbraio per un totale di tre nuovi casi e treche ci terranno compagnia al lunedì sera (fino al 21 febbraio), salvo cambiamenti. Nel nuovo capitolo della serie ...