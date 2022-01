Lo scambio d’identità con il positivo | come funziona la truffa No vax della finta guarigione per il Green pass

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ieri i Nas dei carabinieri hanno sospeso una cinquantina di punti tampone. L’accusa è quella di aver riscontrato operazioni irregolari nell’inserimento dei risultati dei test sul portale del ministeroSalute. Il servizio è stato deciso dopo l’aumento di casi di positivi che si sono presentati con il codice fiscale di amici e conoscenti No vax in modo da fare risultare anche loro positivi e successivamente guariti. Nelle farmacie e nelle strutture dove vengono effettuati i test gli operatori sono, infatti, «tenuti a controllare l’identità delle persone che si sottopongono al test, essendo un trattamento sanitario che si conclude con un referto», spiega il comandante del gruppo tutelasalute dei carabinieri di Milano, Salvatore Pignatelli. E invece,hanno appurato le indagini, per ottenere il...