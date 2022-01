LIVE Sinner-De Minaur 2-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’australiano conduce il combattuto primo set! (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Bravissimo Sinner a variare da fondocampo con il rovescio e indurre l’avversario a rincorrere, con il recupero che si spegne sul nastro. 30-0 Gran passante di rovescio di de Minaur dopo il primo sui piedi di Sinner che si era difeso bene. 15-0 De Minaur pizzica la riga con la volée di diritto dopo aver attaccato la rete con il diritto. 3-3 PASSANTE DI ROVESCIO DI Sinner! Finalmente un turno agevole per l’azzurro che non perde punti nel sesto gioco del match. 40-0 Secondo ace dell’italiano. 30-0 Servizio e rovescio stretto dell’azzurro. 15-0 Scambio durissimo con entrambi i giocatori vicini alla riga di fondo: diritto lungo di de Minaur. 2-3 Terzo ace dell’Australiano dopo ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Bravissimoa variare da fondocampo con il rovescio e indurre l’avversario a rincorrere, con il recupero che si spegne sul nastro. 30-0 Gran passante di rovescio di dedopo ilsui piedi diche si era difeso bene. 15-0 Depizzica la riga con la volée di diritto dopo aver attaccato la rete con il diritto. 3-3 PASSANTE DI ROVESCIO DI! Finalmente un turno agevole per l’azzurro che non perde punti nel sesto gioco del match. 40-0 Secondo ace dell’italiano. 30-0 Servizio e rovescio stretto dell’azzurro. 15-0 Scambio durissimo con entrambi i giocatori vicini alla riga di fondo: diritto lungo di de. 2-3 Terzo ace dell’o dopo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sinner-De Minaur 1-1 ottavi di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-De #Minaur… - angelomangiante : Forza #Sinner ora. Live @Eurosport - zazoomblog : LIVE – Sinner-De Minaur 0-0 ottavi di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-De #Minaur… - sportface2016 : LIVE – #Sinner-#DeMinaur, ottavi di finale #AustralianOpen2022: RISULTATO in DIRETTA #AusOpen - andreastoolbox : Sinner De Minaur all'Australian Open 2022, il risultato in diretta live | Sky Sport -