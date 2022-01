LIVE Sinner-De Minaur 1-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’australiano è avanti sulla Rod Laver Arena! (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 ALTRA PALLA BREAK PER DE Minaur! Sinner non gestisce gli anticipi in risposta del padrone di casa. 30-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI DE Minaur! Sinner attacca di rovescio sul diagonale e viene passato. 30-15 Sinner prolunga lo scambio da fondocampo e induce l’avversario all’errore con il diritto lungolinea. 15-15 SI SALVA Sinner SUL NASTRO DI DE Minaur!!! Gran mano dell’italiano con il back dopo la risposta dell’Australiano che poi sbaglia a campo aperto. 0-15 Sinner in ritardo in uscita dal servizio. 1-2 L’Australiano chiude al servizio e resta avanti nel set. 40-30 Sinner continua a spingere in risposta e ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 ALTRA PALLA BREAK PER DEnon gestisce gli anticipi in risposta del padrone di casa. 30-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI DEattacca di rovescio sul diagonale e viene passato. 30-15prolunga lo scambio da fondocampo e induce l’avversario all’errore con il diritto lungolinea. 15-15 SI SALVASUL NASTRO DI DE!!! Gran mano dell’italiano con il back dopo la risposta dell’o che poi sbaglia a campo aperto. 0-15in ritardo in uscita dal servizio. 1-2 L’o chiude al servizio e restanel set. 40-30continua a spingere in risposta e ...

Advertising

angelomangiante : Forza #Sinner ora. Live @Eurosport - zazoomblog : LIVE – Sinner-De Minaur 0-0 ottavi di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-De #Minaur… - sportface2016 : LIVE – #Sinner-#DeMinaur, ottavi di finale #AustralianOpen2022: RISULTATO in DIRETTA #AusOpen - andreastoolbox : Sinner De Minaur all'Australian Open 2022, il risultato in diretta live | Sky Sport - sportli26181512 : Sinner-De Minaur all'Australian Open, il risultato in diretta live: Jannik Sinner in campo sulla Rod Laver Arena co… -