Kamala Harris sulla Roe v. Wade: “Ha liberato i corpi delle donne” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quarantanove anni dopo la storica decisione della Corte Suprema sul caso Roe vs Wade – che ha portato alla legalizzazione dell’aborto negli Stati Uniti -, la vicepresidente Kamala Harris ha deciso di registrare un videomessaggio, per ribadire l’impegno dell’amministrazione Biden a proteggere il diritto all’aborto, evidenziando il lavoro svolto finora per preservare i diritti delle donne. Vi raccomandiamo... Texas: l'amministrazione Biden sospende la legge contro l'aborto La legge più restrittiva sull'aborto negli Stati Uniti, promossa in Texas, è stata sospesa da un giudice federale: "Scioccante privazione di un d... Il discorso di Harris arriva un mese dopo che la Corte ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quarantanove anni dopo la storica decisione della Corte Suprema sul caso Roe vs– che ha portato alla legalizzazione dell’aborto negli Stati Uniti -, la vicepresidenteha deciso di registrare un videomessaggio, per ribadire l’impegno dell’amministrazione Biden a proteggere il diritto all’aborto, evidenziando il lavoro svolto finora per preservare i diritti. Vi raccomandiamo... Texas: l'amministrazione Biden sospende la legge contro l'aborto La legge più restrittiva sull'aborto negli Stati Uniti, promossa in Texas, è stata sospesa da un giudice federale: "Scioccante privazione di un d... Il discorso diarriva un mese dopo che la Corte ...

Enzo08647104 : RT @Comemigirano: Se Joe Biden amasse davvero l'America, licenzierebbe Kamala Harris come suo vicepresidente, nominerebbe il presidente Tru… - Comemigirano : Se Joe Biden amasse davvero l'America, licenzierebbe Kamala Harris come suo vicepresidente, nominerebbe il presiden… - RiRi02335129 : @Silvy6701 @Bobbio65M Hanno usato astutamente Kamala Harris per avere consenso tra i neri. Donald Trump, che ha url… - statodelsud : Usa Weekly News, Joe Biden e la ricandidatura nel 2024: “Kamala Harris sarà con me” - Pino__Merola : Usa Weekly News, Joe Biden e la ricandidatura nel 2024: “Kamala Harris sarà con me” -