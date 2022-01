Janet, che c'entra l'Area 51 con la misteriosa compagnia aerea che non vende biglietti e non comunica destinazioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Janet Airlines, che legame c'è tra l'Area 51 e la misteriosa compagnia aerea che non vende biglietti e non comunica destinazioni. In America c'è una compagnia aerea che non vende biglietti, non comunica... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 24 gennaio 2022)Airlines, che legame c'è tra l'51 e lache none non. In America c'è unache non, non...

Advertising

flaneur55531660 : RT @ChanceGardiner: Janet Yellen, segretario al Tesoro di Biden, celebra l'alto numero di disoccupati dicendo che è un segno che 'il mercat… - GazzettaDelSud : Janet Airlines, la misteriosa compagnia aerea che non vende biglietti e non comunica le destinazioni. #janet… - cantachetipass2 : RT @Agenzia_Italia: La misteriosa compagnia aerea americana che fa sognare i cospirazionisti _ Non vende biglietti, non comunica la lista… - Whatsername_17_ : L'immagine blurred di Janet sulla poltrona che si modifica pian piano fino a diventare il vecchio è bellissima ador… - CiccioRusso_Agi : RT @Agenzia_Italia: La misteriosa compagnia aerea americana che fa sognare i cospirazionisti _ Non vende biglietti, non comunica la lista… -