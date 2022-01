Invasione di campo in Coppa d’Africa: multate Costa d’Avorio e Algeria (Di lunedì 24 gennaio 2022) Circa 40 tifosi hanno invaso il campo al triplice fischio di Costa d’Avorio-Algeria di Coppa d’Africa. Per questo, la Confederazione calcistica africana (CAF) ha deciso di multare entrambe le Federazioni. Un altro richiamo è stato dato alla Federazione camerunese in quanto non è stato garantito il giusto livello di sicurezza nella stadio. E ancora, sanzionati anche il CT e il portiere della Tunisia: Mondher Kbaier, entrato in campo senza il permesso dell’arbitro, mentre Farouk Ben Mustapha avrebbe “usato un linguaggio volgare” nei confronti del direttore di gara. In tutto ciò, il match è stato vinto dalla Costa d’Avorio per 3-1. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Circa 40 tifosi hanno invaso ilal triplice fischio didi. Per questo, la Confederazione calcistica africana (CAF) ha deciso di multare entrambe le Federazioni. Un altro richiamo è stato dato alla Federazione camerunese in quanto non è stato garantito il giusto livello di sicurezza nella stadio. E ancora, sanzionati anche il CT e il portiere della Tunisia: Mondher Kbaier, entrato insenza il permesso dell’arbitro, mentre Farouk Ben Mustapha avrebbe “usato un linguaggio volgare” nei confronti del direttore di gara. In tutto ciò, il match è stato vinto dallaper 3-1. SportFace.

