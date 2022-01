Insigne sembra quelli che lasciano il partner e poi ci restano male perché l’altro non soffre (Di lunedì 24 gennaio 2022) Avviso ai naviganti: nonostante gli affanni del capitano, non è possibile incastonare la vicenda Insigne nella cornice della sceneggiata napoletana. Non siamo di fronte alla riedizione del caso Higuain. Il canovaccio “isso, essa e ‘o malamente” non esiste. Non c’è il “malamente” perché non c’è il tradimento. Nessuno si sente tradito, è pressoché impossibile essere gelosi del Toronto e di un presidente che ha dichiarato di aver scovato Insigne su Transfermarkt. Fabrizio d’Esposito lo ha scritto sul Napolista: “questo lungo addio non è affatto chandleriano ma noiosamente estenuante”. Sì, tra i tifosi del Napoli ci sono irriducibili sostenitori di Insigne ma tutto sommato la piazza è rimasta indifferente alla vicenda. Ha metabolizzato piuttosto agevolmente l’addio. Addio che, appunto, ahinoi non sarà lungo. Manca la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Avviso ai naviganti: nonostante gli affanni del capitano, non è possibile incastonare la vicendanella cornice della sceneggiata napoletana. Non siamo di fronte alla riedizione del caso Higuain. Il canovaccio “isso, essa e ‘o malamente” non esiste. Non c’è il “malamente”non c’è il tradimento. Nessuno si sente tradito, è pressoché impossibile essere gelosi del Toronto e di un presidente che ha dichiarato di aver scovatosu Transfermarkt. Fabrizio d’Esposito lo ha scritto sul Napolista: “questo lungo addio non è affatto chandleriano ma noiosamente estenuante”. Sì, tra i tifosi del Napoli ci sono irriducibili sostenitori dima tutto sommato la piazza è rimasta indifferente alla vicenda. Ha metabolizzato piuttosto agevolmente l’addio. Addio che, appunto, ahinoi non sarà lungo. Manca la ...

