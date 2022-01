Il problema della Juventus è l’approccio, non l’attaccante (Di lunedì 24 gennaio 2022) Più volte si è parlato di una Juventus che non riesce a convertire in gol le occasioni create. Altrettante volte si è parlato di una squadra dall’attacco col contagocce, basato su elementi come Morata e Kean additati come centravanti di supporto, non di finalizzazione. Tuttavia il grande problema della Juventus è l’approccio alla gara, non l’attaccante titolare in questa o nell’altra partita. Approccio quasi provinciale, questo è il problema della Juventus? L’anno scorso la Juventus di Andrea Pirlo, pur tra mille problemi, era una squadra che proponeva una certa tipologia di calcio. Proposta offensiva, pressing immediato sul portatore di palla e linea difensiva alta, insomma un calcio più europeo. Il confronto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) Più volte si è parlato di unache non riesce a convertire in gol le occasioni create. Altrettante volte si è parlato di una squadra dall’attacco col contagocce, basato su elementi come Morata e Kean additati come centravanti di supporto, non di finalizzazione. Tuttavia il grandealla gara, nontitolare in questa o nell’altra partita. Approccio quasi provinciale, questo è il? L’anno scorso ladi Andrea Pirlo, pur tra mille problemi, era una squadra che proponeva una certa tipologia di calcio. Proposta offensiva, pressing immediato sul portatore di palla e linea difensiva alta, insomma un calcio più europeo. Il confronto ...

Advertising

ItaliaViva : Vi siete persi @matteorenzi a l'Aria che tira? Nessun problema: risentite qua il podcast della puntata ????? ?? - ItaliaViva : O va Draghi al Colle, e si crea il problema della tenuta del governo. O Draghi resta a Chigi e dobbiamo trovare una… - _Sazed : @JediPerLItalia Non sono sicuro della collocazione di Dr. House. tra le mie serie preferite ma lo ritengo più un pr… - _argonath_ : @Andreamoffa tra Champions e campionato e non penso che Immobile o altri ne avrebbero fatti di più se avessero gioc… - Loll716472982 : @Simona9329 Stavano parlando della celiachia allora lui per scherzare ha detto che oltre a quel problema ne ha altr… -