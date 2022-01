Green pass | ' no divieti a ragazzi' | si dimette dirigente basket

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Invoca lo "Sport, quello con la S maiuscola!" e non vuole "far parte di una federazione che discrimina fra i", per questo si è dimesso ilresponsabile dell'UniLanciano Valerio ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SI ROMPE IL FRONTE PRO GREEN PASS ?? ?? GARAVAGLIA: «Basta green pass, torni la normalità»???????????? #dpcm #NoGreenPass - VittorioSgarbi : Anche l'Irlanda abolisce l'inutile 'Green Pass'. @stampasgarbi - VittorioSgarbi : Pensate un po', persino l'Accademia della Crusca dice che il 'Green Pass' è una cagata pazzesca... - celuschi : RT @MT_Meli_: Se la follia del Green Pass eterno, quindi sganciato dall’emergenza che non c’è, venisse confermata, gli oscuri timori che mo… - citahs0 : RT @MT_Meli_: Se la follia del Green Pass eterno, quindi sganciato dall’emergenza che non c’è, venisse confermata, gli oscuri timori che mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

In Sicilia e Sardegna invece restano i 5 parlamentari no vax , "bocciati" dalla Consulta per la deroga alla regola sull'obbligo di Supersui trasporti (inclusi aerei e traghetti): 3 dalla ...Le norme per contenere la diffusione del Covid ora "non hanno a che fare con la sicurezza degli atleti - dichiara all'ANSA - Ho detto ai miei soci che finché ci sarà obbligo del Supernon ...In questo modo, dopo dieci giorni, i "furbetti" facevano nuovamente il tampone da negativi certificando quindi un'avvenuta guarigione, falsa, ed ottenendo un passaporto sanitario valido sei mesi ...ROMA (attualità) - La richiesta dell'associazione visto il gran numero di persone che ogni giorno si sottopone ai test ilmamilio.it - nota stampa “Le cervellotiche norme governative, legate al ...