Garrett Hedlund ed Emma Roberts si separano dopo tre anni insieme

Garrett Hedlund ed Emma Roberts hanno deciso di prendere strade separate. La coppia ha avuto di recente un bambino ma, dopo mesi difficili, ha voluto mettere un punto alla storia d'amore. Come riporta People, la coppia avrebbe messo un punto definitivo alla relazione già da qualche settimana dopo aver affrontato mesi difficili. "È tutto molto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

